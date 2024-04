Polizei stoppt Mann mit Kängurus, Lamas und Tukan im Auto

Zwei Kängurus, zwei Jungbullen, zwei Lamas und ein Tukan: Diese Tiere befanden sich gemeinsam auf einem Transporter, den die Polizei in Ostsachsen gestoppt hat.

„Das Fahrzeug war jedoch weder dafür ausgelegt, noch geeignet als Tiertransporter“, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Ostersonntag mit. Zudem habe der 45-jährige Fahrer bei der Kontrolle am Karsamstag keinerlei Genehmigungen gehabt und behauptet, die Tiere privat in Serbien erworben zu haben.

Sie wurden vom Veterinäramt in Obhut genommen. Gegen den Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, hieß es. (dpa/mp)