Polizei rätselt: Zwei Menschen sterben bei mysteriösem Flugzeugabsturz

Dülmen –

Drama im Münsterland: Beim Absturz von zwei Segelflugzeugen sind die beiden Piloten ums Leben gekommen. Die Polizei rätselt.

Trümmerteile liegen am Boden. Daneben ein Toter. Nicht weit entfernt an einem Waldstück befindet sich ein zweites Flugzeugwrack. Auch hier wird ein toter Mann gefunden. Was ist hier geschehen?

Das zweite Wrack liegt am Waldrand. dpa Foto:

Ermittler rätseln über die Absturzursache

Laut Polizei sind die beiden Segelflugzeuge am Sonnabend in der Nähe des Flugplatzes Borkenberge abgestürzt. Die Ursache ist noch unklar. Möglicherweise sind die Flieger kollidiert. Aber auch Berührungen mit Baumwipfeln wurden nicht ausgeschlossen. Fraglich bleibt zudem, ob die beiden Piloten zusammen gestartet waren.

Das könnte Sie auch interessieren: Flugzeugcrash nach elf Jahren aufgeklärt

Auch die Identität der beiden Männer ist noch nicht endgültig geklärt. Grundsätzlich sei sie zwar bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Aber wegen der Schwere der Verletzungen werde es wahrscheinlich eine rechtsmedizinische Untersuchung geben, um letzte Sicherheit zu bekommen. Die Staatsanwaltschaft Essen habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung ermittle zur Unfallursache. (dpa/ng)