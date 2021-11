Polizei rätselt: Mann nach Date hingerichtet

Eine regelrechte Hinrichtung: Massimo M. (52) steigt nach einem romantischen Date in sein Auto – und wird durch einen Kopfschuss ermordet. Die Polizei in Turin rätselt, Freunde und Kollegen sind fassungslos.

Der Trauer ist groß, der Schmerz sitzt tief. „Mir fehlen die Worte. Er war ein wunderbarer Mensch, das ist ein großer Verlust für uns alle“, sagte ein Arbeitskollege und Freund des Getöteten, ebenfalls Rettungssanitäter beim „Grünen Kreuz“, gegenüber der italienischen Zeitung „La Stampa“.

Turin: Mann erschossen – war der Killer eifersüchtig?

Der Vorfall geschah am Sonntagabend. Nach einem Abendessen und einem Spaziergang fährt Massimo M. seine Freundin Patrizia (40) nach Hause, parkt seinen blauen Fiat Punto an der Straße Via Gottardo im Stadtteil Barriera di Milano – eine berüchtigte, vor allem nachts unsichere Gegend von Turin, berichten Anwohner. Als er zurück in seinen Wagen steigt, wird er vom Killer überrascht. Der Täter reißt die Autotür auf, hält die Waffe – laut Polizei vermutlich ein Revolver – direkt an M.s Schläfe und drückt ab. Ein einziger, tödlicher Schuss.

Am Montagnachmittag wird M. tot auf den Sitzen liegend aufgefunden. Ein Raubüberfall? Eher unwahrscheinlich. Portemonnaie und Handy lagen noch im Auto. Möglich, dass der Killer auf sein Opfer gewartet und sich die Szene aus der Ferne angeschaut hatte, bevor er plötzlich zuschlug. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mörder M. hasste, und schließen Eifersucht als Motiv nicht aus. Für Freunde und Kollegen fast unvorstellbar: „Er hatte keine Feinde“, wird ein weiterer Kollege in der italienischen Zeitung zitiert. Die Ermittlungen dauern an. (idv)