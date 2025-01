Polizei erwischt Pärchen beim Sex – im Hauptbahnhof!

Vielleicht hatten sie die Bezeichnung „Öffentlicher Nahverkehr“ auch einfach nur falsch verstanden: Ein junges Pärchen wurde im Hauptbahnhof von Gelsenkirchen beim Sex erwischt. Und das hat Folgen.

Gegen die beiden 19-Jährigen wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt, gab die Bundespolizei in Dortmund am Donnerstag bekannt. Demnach entdeckten die Beamten das Paar in der Nacht zum Mittwoch durch die Videoüberwachung beim Oralsex auf einer Treppe im Hauptbahnhof.

Gelsenkirchen: Polizei erwischt Paar beim Sex im Bahnhof

Beim Eintreffen der Beamten waren der Mann und die Frau gerade dabei, ihre geöffneten Hosen zu schließen. Bei der Befragung machten sie keine Angaben zum Geschehen.

Im Nachgang stellten die Beamten bei der Auswertung der Überwachungskameras fest, dass die beiden 19-Jährigen bereits zuvor Sex auf der Treppe hatten. (dpa/mp)