Polizei ermittelt wegen Mordverdachts: Mädchen an Tankstelle von Unbekannten erschossen

Stockholm –

In Schweden haben sich in der Nacht zu Sonntag fürchterliche Szenen abgespielt: Ein Mädchen im Teenageralter wurde von bislang Unbekannten erschossen. Die Hintergründe geben der Polizei bislang Rätsel auf.

Das Kind sei in der Nacht zum Sonntag in der Nähe einer Tankstelle in der Gemeinde Botkyrka bei Stockholm angeschossen worden und später ihren Schussverletzungen erlegen, teilte die Stockholmer Polizei am Sonntagvormittag mit.

Mädchen an Tankstelle erschossen – Polizei rätselt über Hintergründe

Das Mädchen sei unter 15 Jahre alt gewesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes, hat aber noch keinen Verdächtigen festgenommen.

Die Hintergründe der Schüsse waren zunächst völlig unklar. Nach Informationen der Zeitung „Expressen“ soll das Mädchen im Jahr 2007 geboren und nicht das Ziel der Tat gewesen sein.

Auch andernorts in Schweden gab es einen tödlichen Zwischenfall

Die Schüsse waren nicht der einzige nächtliche Vorfall in der schwedischen Hauptstadtregion: Gegen Mitternacht stieß ein kleines Fahrzeug mit drei jüngeren Insassen an einer Kreuzung in Täby nördlich von Stockholm mit einem Streifenwagen im Einsatz zusammen. Einer der drei verletzten Insassen starb noch in der Nacht im Krankenhaus.

Lesen Sie auch: Tödliche Schüsse – Achtjähriger stirbt in Shoppingcenter

Die drei waren nach Polizeiangaben mit einem sogenannten Leichtfahrzeug unterwegs, einem kleinen Auto, das aufgrund seiner kleinen Größe den Status eines Mopeds hat. Auch hier ist die getötete Person schwedischen Medienberichten zufolge minderjährig gewesen. Polizisten wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (mik/dpa)