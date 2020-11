Plötzlich da, jetzt wieder weg: Rätselhafter Wüsten-Monolith ist spurlos verschwunden

Salt Lake City -

Kaum entdeckt, ist er wieder weg: Das „UWO”, das „Unbekannte Wüsten-Objekt”, ist kurz nach seiner Entdeckung in der Wüste von Utah wieder verschwunden! Es wird allerdings immer noch wild spekuliert, was geschehen ist.



Das Rätsel um den Monolithen: Die geheimnisvolle Säule, die nach ihrem Fund in einer Wüste im US-Bundesstaat Utah für abenteuerliche Spekulationen gesorgt hat, ist weg! Das Landverwaltungsamt in Utah erklärte, laut „glaubwürdigen Berichten" sei der Monolith am Freitagabend von Unbekannten entfernt worden. Die Behörde betonte, das Objekt sei nicht offiziell entfernt worden, da es sich um „Privateigentum" handelt. Für Ermittlungen sei man außerdem nicht zuständig, das müsse die örtliche Polizeibehörde übernehmen.



War der Monolith ein Alien-Gruß? Oder ein Kunstobjekt?

Das rätselhafte, stählerne Teil war in der vergangenen Woche zufällig von Biologen entdeckt worden. Die wollten in der Wildnis eigentlich von Hubschraubern aus Bighorn-Schafe zählen – und fanden dabei das Metall-Ungetüm. Wo es herkam? Unklar. Aber: Seine Sichtung hatte weltweit für Aufsehen gesorgt.



Auch Pilot Bret Hutchings spekulierte in einem Lokalsender: Es handle sich entweder um das Werk eines „New Wave Künstlers" oder vielleicht doch um das geheimnisvolle Zeichen von Aliens. Naheliegender war die Vermutung, der verstorbene Künstler John McCracken, der lange in der Nähe gewohnt hatte, könnte das Teil aufgestellt haben. Das wiederum bestritt die Galerie, die McCrackens Nachlass vertritt, sofort.



Fest steht: Jetzt können sich Alien-Fans die beschwerliche Reise in Utahs Wildnis sparen. Denn obwohl die Behörden extra nicht verraten hatten, wo genau sich die Säule befand, kursierten 48 Stunden später die Koordinaten im Netz, kurz darauf auch Fotos und Videos. Jetzt ist das Ganze natürlich noch geheimnisvoller …