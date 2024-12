Pinkeln wird zum Luxus: Klo-Anbieter Sanifair erhöht Preise drastisch

Schlechte Nachrichten für Vielreisende: Wer in Zukunft an deutschen Bahnhöfen aufs Klo gehen möchte, muss vielerorts noch tiefer in die Tasche greifen. Der ohnehin schon häufig kritisierte Preis für ein Gang auf die Sanifair-Toilette wird nun noch einmal erhöht – und zwar um ganze 50 Prozent.

Mehreren Medienberichten zufolge ist die Preiserhöhung vielerorts bereits vollzogen. Statt einem Euro wird ein Toilettengang nun 1,50 Euro kosten. Betroffen seien 13 Wascheinrichtungen unter anderem in Hannover, Bremen, Dortmund, Nürnberg und Dresden. „Saniunfair“ finden das viele. Hamburg wird in der Liste nicht aufgeführt. Laut „Kreiszeitung“ begründet das Tochterunternehmen von „Tank & Rast“ die Preiserhöhung mit ihrerseits gestiegenen Kosten für Energie, Wasser und Personal.

Der 50-Cent-Wertbon, den man in vielen Geschäften in den betroffenen Bahnhöfen einlösen kann, soll bestehen bleiben. Eine letzte Preiserhöhung von 70 Cent auf einen Euro wurde vielerorts 2022 durchgeführt. (prei)