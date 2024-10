Pilzsammler findet im Wald Rucksack mit Handgranaten

Ein Pilzsammler hat am Freitag in einem Waldstück im Dortmunder Nordwesten einen gefährlichen Fund gemacht: In einem Rucksack entdeckte er Munition für Kriegswaffen – darunter Sprengkörper.

Der Sammler fand den Rucksack gegen Mittag in einem Waldgebiet im Bereich der Straße Strümpenbusch im Stadtteil Mengede. In der Tasche befanden sich laut Polizei mehrere Handgranaten, eine Mörsergranate, die Abdeckung einer Holzspitzladung sowie Maschinengewehrmunition.

Dortmund: Pilzsammler entdeckt Rucksack mit Granaten

Die Beamten informierten den Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes. Am frühen Abend wurden die Munition und die Handgranaten kontrolliert gesprengt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ein. Die Ermittlungen dauern an. (mp)