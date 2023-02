Frustrierter Fluggast will Flieger stoppen – und greift zu irrem Mittel

Er wollte seinen verpassten Zug noch erwischen – und sorgte für Panik: Mit einer falschen Bombendrohung hat ein frustrierter Fluggast in Indien versucht, ein Flugzeug zu stoppen.

Der Mann habe am Montag einen Flug um 5.15 Uhr verpasst und dann zunächst einen weiteren für 10.15 Uhr gebucht, berichtete die „Times of India“ am Dienstag unter Berufung auf die Polizei. Als er am Flughafen Hyderabad eintraf, musste er den Angaben zufolge jedoch feststellen, dass er auch diesmal das Boarding verpasst hatte.

Dies wollte er nicht akzeptieren und sagte, dass der Flieger nicht ohne ihn abheben werde. Kurz darauf habe der aufgebrachte 59-Jährige die Polizei angerufen und behauptet, dass sich eine Bombe in seinem Flieger befinde.

Die alarmierten Beamten konnten den Mann noch am Flughafen festnehmen. Er habe den Anruf gestanden, hieß es. (mp/dpa)