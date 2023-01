Paar soll mit Kindern in Weinkeller gelebt haben

Ein Ehepaar soll in Österreich mit seinen fünf kleinen Kindern illegal in einem Weinkeller gewohnt haben. Anwohner wurden auf das Paar an der Grenze zu Tschechien aufmerksam und alarmierten die Polizei.

In Österreich soll ein Paar mit fünf Kindern illegal in einem Weinkeller gelebt haben. Wie die Polizei am Freitag berichtete, gibt es keine Hinweise auf einen Freiheitsentzug. Auch seien die Kinder im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahren nicht verwahrlost gewesen, so ein Polizeisprecher. Anwohner hatten die Behörden alarmiert, weil sie die Familie in der Kellergasse in Hadres an der österreichisch-tschechischen Grenze beobachtet hatten.

Als die Behörden eintrafen, soll der 54-Jährige die Beamten mit Pfefferspray attackiert haben. Bei der folgenden Überprüfung wurden die 40-jährige Frau und die Kinder angetroffen. Nach seiner Festnahme ist der 54-Jährige, gegen den wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt wird, inzwischen wieder auf freiem Fuß. (jek/dpa)