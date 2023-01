Öko-Test findet verbotene Stoffe in Kinderzahnpasta

Keine Chance für Karius und Baktus! Schon die Kleinen für das Zähneputzen zu begeistern, ist eine Herausforderung für Eltern. Umso schlimmer, wenn die Paste auf der Bürste gefährliche Stoffe enthält! Ausgerechnet bei Kinderzahncreme ist das tatsächlich oft der Fall. Öko Test liefert jetzt empörende Ergebnisse.

Die Analyse entlarvt: In mehreren Marken-Kinderzahnpasta steckt der Farbstoff Titandioxid, der von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als nicht sicher eingestuft worden ist. „Unverantwortlich“ lautet das Urteil der Tester.

Test: Marken-Zahncremes enthalten Titandioxid

Was ist das Problem mit Titandioxid? Nach aktueller Studienlage kann nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Substanz das Erbgut schädigt. In Lebensmitteln ist sie deshalb seit August 2022 verboten, allerdings nicht in Kosmetika. Höchst bedenklich – denn schließlich verschlucken gerade Kinder oft die Zahnpasta. „Unglaublich: Bekannte Marken ignorieren den Forschungsstand zu Risiken des Farbstoffs Titandioxid“, kritisiert Öko-Test-Redakteurin Meike Rix.

Der Stoff wird übrigens nur angewendet, um die Optik des Produktes zu verbessern: Das weiße Pulver wird zugemischt, um die Konsistenz der Zahncreme glatter und glänzender wirken zu lassen.

Unter den Zahnpasta-Totalausfällen, vor denen Öko Test warnt, sind vor allem seit Jahren bekannte, etablierte Marken, nämlich:

Blend-A-Med Blendi Gel Erdbeere

Odol-Med 3 „Erste Zähne“

Odol-Med 3 Milchzahn, „Milde Minze“

Putzi Kinderzahngel

Öko-Test: Es gibt auch Zahncremes mit dem Prädikat „sehr gut“

Auch die „Today Dent Kids Milchzähne“ von Rewe/Penny enthält Titandioxid, bekommt deshalb ein „mangelhaft“. Und die Ben & Anna Zahnpasta „Strawberry Fluoride For Kids“ bekommt ein „ungenügend“: Sie enthält Blei! Mögliche Erklärung: Verunreinigte natürliche Bestandteile; der Gehalt im Labor lag jedoch oberhalb dessen, was das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als technisch unvermeidbare Spuren ansieht.

Die gute Nachricht: Es gibt auch Marken, die das Prädikat „sehr gut“ erhalten – darin sind keinerlei Spuren von gefährlichen Zusätzen. Diese sind: