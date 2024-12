Vier Männer schlafen im Zug – wenig später sind sie tot

In Bulgariens Hauptstadt Sofia verbringen Obdachlose die kalten Nächte auch in abgestellten Zügen am Bahnhof. In einem Waggon brach nun ein Feuer aus – mit tragischen Folgen.

In Bulgarien sind vier Obdachlose bei einem Brand in einem Zugwaggon am Bahnhof der Hauptstadt Sofia ums Leben gekommen.

Zwei Männer festgenommen

Wie die Polizei mitteilte, lösten die Männer den Brand vermutlich selbst aus. Zwei weitere Obdachlose wurden im kritischen Zustand infolge des Brands in der Nacht zum Silvestertag in eine Klink gebracht, außerdem wurden zwei Männer festgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Absturz-Katastrophe: Wie hoch ist die Vogelschlag-Gefahr am Hamburger Flughafen?

Die Männer betraten laut Polizei den Zugwaggon ohne Befugnis. Er sollte Teil des Eisenbahnzugs nach Petritsch an der Grenze zu Griechenland sein, der am Morgen abfahren sollte. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes dauern an. (dpa/mp)