Nüchtern ins neue Jahr: Bringt der „Dry January“ wirklich was?

Silvester knallten die Korken, seit dieser Woche perlt nur noch das Wässerchen: Für immer mehr Menschen ist der Start ins neue Jahr eine total nüchterne Angelegenheit. „Dry January“, also trockener Januar, lautet die Devise. Bringt es denn was, vier Wochen auf Alkohol zu verzichten?

So viel steht fest: Gebechert wird zwischen Schleswig und Starnberger See reichlich. Deutschland gilt als „Hochkonsumland“: Jeder ab 15 trinkt hier durchschnittlich 10,7 Liter reinen Alkohol pro Jahr – das sind circa 200 Liter Bier oder 75 Liter Wein! Laut WHO sterben jährlich drei Millionen Menschen – vor allem Männer – an ihrem heftigen Konsum.

Kein Alkohol ist also doch eine Lösung. Eine Studie der britischen Uni Sussex ergab, dass der Dry January zwar nüchtern, aber nicht ernüchternd ist: 93 Prozent der 800 Befragten waren danach stolz, durchgehalten zu haben, 88 Prozent sparten Geld, mehr als zwei Drittel (71 Prozent) freuten sich über besseren Schlaf und mehr Energie (67 Prozent), bei mehr als der Hälfte wurde das Hautbild besser (51 Prozent).

Kein Alkohol im Januar: Das hilft auch beim Abnehmen

58 Prozent der Teilnehmer verloren obendrein Gewicht. Wie praktisch, denn der Januar ist ja auch ein beliebter Diät-Monat. Und: Die Mehrheit trank tatsächlich auch in den nächsten Monaten deutlich weniger. Nüchtern betrachtet sieht man eben einfach klarer.

Die Leber ist für jeden Tag ohne Pils und Pinot Grigio dankbar: Sie muss 95 Prozent des Alkohols abbauen, den wir in uns hineinschütten. Die gute Nachricht: Das emsige Organ kann sich je nach Konstitution und vorherigem Konsum schon nach vier bis acht Wochen gut regenerieren.

„Wer etwas für die Gesunderhaltung seiner Leber tun möchte, sollte ihr längere Alkoholpausen gönnen“, sagt Prof. Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Dafür ist übrigens nicht nur der Januar ein guter Zeitpunkt: Im Februar geht die Fastenzeit los. Und dann gibt’s ja auch noch den „Sober October“ – und jeden anderen Tag im Jahr. Prost, Wässerchen!