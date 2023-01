Nordkorea verhängt Lockdown in Hauptstadt – nebulöse Aussage über Grund

Nordkorea hat einem Bericht zufolge einen fünftägigen Lockdown für die Hauptstadt Pjöngjang angeordnet. Beim Grund bleibt das Regime von Diktator Kim Jung-un nebulös.

Wie die südkoreanische Nachrichtenwebsite NK News am Mittwoch unter Berufung auf eine Regierungsmitteilung berichtete, wurden die Bewohner der nordkoreanischen Hauptstadt angewiesen, von Mittwoch bis Sonntag zu Hause zu bleiben. Dem Bericht zufolge müssen sie zudem mehrmals täglich ihre Körpertemperatur messen lassen.

In der offiziellen Mitteilung wurde laut NK News das Coronavirus nicht erwähnt – stattdessen war von gewöhnlichen Erkältungen die Rede. Erst am Vortag hatte NK News unter Berufung aus Quellen in Pjöngjang berichtet, dass sich die Menschen in Nordkoreas Hauptstadt in Erwartung eines Lockdowns offenbar mit Waren eindeckten.

Nordkorea erklärte Corona bereits 2020 für besiegt

Nordkorea hatte Anfang 2020 nach Beginn der Pandemie seine Grenzen abgeriegelt, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Im vergangenen April bestätigte das Land den ersten Corona-Ausbruch. Nur drei Monate später erklärte Nordkorea das Virus für besiegt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere Experten zweifeln die nordkoreanischen Corona-Statistiken und die Angaben zur Eindämmung der Pandemie stark an. Das Land verfügt laut Experten über eines der schlechtesten Gesundheitssysteme der Welt. Experten gehen davon aus, dass niemand in dem Land gegen das Coronavirus geimpft ist. (mp/afp)