Neues Leben hinter Gittern: Boris Becker könnte als Tennis-Trainer im Knast arbeiten

Heute hat Boris Becker bereits vier Nächte im Gefängnis Wandsworth im Süden Londons verbracht. Vermutlich in einer kleinen Zelle, ohne all die Annehmlichkeiten, die er aus seinem bisherigen Leben kannte. Mindestens 15 Monate muss er hinter Gittern verbringen. Wie wird sein Alltag aussehen und wie könnte er sich die dröge Zeit hinter schwedischen Gardinen vertreiben?

Nur knapp vier Kilometer ist die Sport-Ikone in Wandsworth entfernt von dem Tennis-Court in Wimbledon. Dem Ort, an dem er seine größten Erfolge feierte. In Wandsworth dürfte ihm aktuell aber nicht zum Feiern zumute sein, doch Tennis könnte auch in seinem neuen Leben hinter Gittern weiter eine große Rolle spielen. So wird in mehreren britischen Medien bereits darüber gemutmaßt, dass der 54-Jährige als Tennis-Trainer seine Mithäftlinge trainieren könnte. In britischen Gefängnissen soll meist „Paddle -Tennis“ mit weicheren Bällen gespielt werden.

Boris Becker: Wird er Knast-Fitnesstrainer?

Weitere Job-Option für den 54-Jährigen: Trainer im Knast-Fitnessstudio. Der Ex-Direktor von Wandsworth Jerry Petherick erzählte „The Sun“: „Fitness-Studios sind in Gefängnissen sehr beliebt. Auch das ist ein Job, den sich viele Gefangene wünschen.“ Aber es gibt auch zahlreiche andere Beschäftigungsmöglichkeiten in Wandsworth für Becker, unter anderem kann sich der Ex-Tennis-Profi mit Gartenarbeit oder Yoga beschäftigen – oder im Gefängnis-Chor mitsingen.

Darüber, wie es „Bobbele“ aktuell geht, ist kaum etwas bekannt. „Bild“ berichtet von einem Gefängnis-Mitarbeiter, der der Zeitung gegenüber ein schlichtes „He is ok“ (dt.: Es geht ihm gut) gesagt haben soll. Nach seiner Ankunft in Wandsworth soll er zunächst kontrolliert worden sein und anschließend seine Häftlingskleidung angezogen haben. Dann durfte er als Neuankömmling einen Anruf tätigen.

Die nächste Zeit dürfte – vor allem psychisch – eine extreme Herausforderung für Becker werden. Wie weiter berichtet wird, soll er unter „High Profile“ eingestuft worden sein. Heißt: Er ist besonders gefährdet vor Angriffen vor anderen Häftlingen und deswegen in einem gesonderten Gefängnis-Teil untergebracht. Aber auch die Wärter sollen nicht ohne sein, Wandsworth trägt den Spitznamen „Screws Jail“, also „Wärter-Knast“ und ist bekannt für seine besonders harten Mitarbeiter.

„Wenn er Glück hat, sind die Wärter Tennis-Fans und gehen milde mit ihm um. Sicher kennen sie ihn aus den Nachrichten. Ansonsten nehmen sie dir jede Würde“, sagte Journalist Chris Atkins dazu zu „Bild“. Er muss es wissen, der Brite saß 2016 für mehrere Monate wegen Steuerbetrugs in Wandsworth ein. (alp)