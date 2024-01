Neue Studie: In dieser deutschen Region leben Rentner besonders günstig

Eine neue Studie hat untersucht, wo Rentner sich in Deutschland am meisten leisten können – also ihre Kaufkraft besonders hoch ist. Das Ergebnis zeigt ein deutliches regionales Muster.

Rein rechnerisch können sich Rentner in Mecklenburg-Vorpommern laut einer neuen Studie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am meisten leisten. Die durchschnittliche monatliche Rentenkaufkraft liegt dort bei 1291 Euro. Das ist laut einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung des Prognos-Instituts fast ein Viertel mehr als im Bundesdurchschnitt.

Die Ökonomen setzten im Auftrag des Gesamtverbandes der deutsche Versicherungswirtschaft für die 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands – jeweils geschätzt – regionale Wohnkosten und die Durchschnittshöhe der Renten in Bezug und errechneten daraus die örtliche Kaufkraft. Nach Aussage des Studienleiters Oliver Ehrentraut sorgten vor allem die unterschiedlichen Mietpreise dafür, dass die Lebenshaltungskosten regional auseinanderklaffen und damit der Wert der Rente.

Rentner leben in Deutschlands Osten besonders günstig

Das zeigt sich laut Prognos auch in Mecklenburg-Vorpommern. So seien die Durchschnittsrenten in Rostock und Schwerin zwar höher als im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Allerdings glichen die höheren Lebenshaltungskosten den Vorteil aus.

Die beiden kreisfreien Städte kommen laut Studie im Land auf die Plätze drei und vier noch hinter Ludwigslust-Parchim. Schlusslicht bei der Rentenkaufkraft ist in MV demnach Vorpommern-Greifswald mit einem Wert von 1204 Euro. MV landet laut Prognos durchweg oberhalb des Bundesdurchschnitts von 1036 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit perfider Masche: Hunderttausende Euro von Rentner abgezockt

Insgesamt seien Rentner in Ostdeutschland finanziell komfortabler gestellt als im Westen. Besonders günstig ist das Verhältnis von Wohnkosten und Renteneinkommen demnach im thüringischen Gera mit einer durchschnittlichen monatlichen Rentenkaufkraft von 1437 Euro.

Am niedrigsten ist die regionale Rentenkaufkraft dagegen im Westen Deutschlands und im Süden, insbesondere in Bayern. Denn den Autoren zufolge werden die meist überdurchschnittlich hohen Lebenshaltungskosten in Bayern nicht durch überdurchschnittlich hohe Renteneinkünfte kompensiert. (mp/dpa)