Von Pferd getreten: Sorge um Schwester von König Charles

Prinzessin Anne ist bei einem Zwischenfall mit einem Pferd auf ihrem privaten Landsitz verletzt worden und wird in einem Krankenhaus in Bristol behandelt. Die Schwester von König Charles III. habe eine Gehirnerschütterung erlitten, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit.

Dem Vernehmen nach wurde die 73-Jährige von einem Pferd getreten und erlitt eine Gehirnerschütterung sowie leichte Kopfverletzungen, als sie am Sonntagabend zu Fuß auf ihrem Anwesen von Gatcombe Park in Westengland unterwegs war. Außer Anne und ihrem Gatten hielten sich noch ihre Kinder Zara Tindall und Peter Phillips auf dem Landsitz der Familie auf.

Prinzessin Anne ist ein großer Pferdefan

Die Tochter von Queen Elizabeth II. gilt als großer Pferdefan, sie hatte 1976 im Vielseitigkeitsreiten an den Olympischen Spielen teilgenommen. „Der König wird auf dem Laufenden gehalten und schließt sich der gesamten königlichen Familie an, um der Prinzessin seine herzlichste Liebe und seine besten Wünsche für eine schnelle Genesung zu übermitteln“, hieß es. Es werde erwartet, dass sich Anne vollständig erholt.

Prinzessin Anne wird im Southmead Hospital in Bristol behandelt Ben Birchall/PA Wire Prinzessin Anne wird im Southmead Hospital in Bristol behandelt

„Ihre Königliche Hoheit erholt sich gut, ist in einem komfortablen Zustand und wird vorsorglich zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus behalten“, hieß es. Ihr Ehemann Tim Laurence habe die Prinzessin in die Klinik begleitet.

Anne fällt für japanischen Staatsempfang aus

Anne gilt als fleißigstes Mitglied der Königsfamilie und vertritt die Royal Family bei zahlreichen Veranstaltungen. Alle Termine für die kommende Woche würden verschoben, teilte der Palast mit. Auch am Staatsbankett für das japanische Kaiserpaar an diesem Dienstagabend könne sie nicht teilnehmen.

Mit Anne fällt damit ein weiteres Mitglied der königlichen Familie vorübergehend aus. Charles‘ Schwiegertochter Prinzessin Kate, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, hatte sich erst vor Kurzem zum ersten Mal seit fast sechs Monaten wieder öffentlich gezeigt. Auch der König ist wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. (ste)