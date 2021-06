Neue Liebe: Danni Büchner verrät, wie sie Ennesto näher kam – und reagiert auf Kritik

Cala Millor –

Seit einigen Wochen ist öffentlich: Danni Büchner (42) und Ennesto Monté (45) sind ein Paar. Bei „Goodbye Deutschland“ hat die Witwe von „Mallorca-Jens“ (†49) jetzt berichtet, wie es zum ersten Kuss kam.

Noch immer vermisst Witwe Danni Büchner ihren Ehemann, Mallorca-Auswanderer Jens. „Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass Jens die Chance gehabt hätte, mit seinen Kindern Fußball zu spielen“, erklärte sie am Montag bei „Goodbye Deutschland“, als sie ihrem Sohn Diego (4) gemeinsam mit ihrer neuen Flamme Ennesto beim Kicken zusah. Der 45-Jährige besuchte Danni und ihre fünf Kinder für einige Tage in ihrem Zuhause in Cala Millor.

„Goodbye Deutschland“: Danni Büchner ganz verliebt in Ennesto Monté

Erst Ende Oktober hatte Danni ihrem verstorbenen Jens in einem emotionalen Instagram-Post zum Geburtstag gratuliert und dabei deutlich gemacht, wie sehr ihr der Auswanderer fehlt.

Der Anblick ihres Sohnes und Ennesto weckt aber positive Gefühle bei Danni. „Ich finde das schön, wie viel Vertrauen Diego schon hat. Es ist halt so – wenn die Kinder dich mögen, dann hast du auch Chancen bei der Frau. Und das macht er ganz gut bisher!“, schwärmte sie bei „Goodbye Deutschland“.

Vorwürfe, es sei zu früh für eine neue Liebe, wies Danni entschieden von sich. „Mir wird das immer vorgeworfen: Wie kann sie jetzt schon…? Aber es gibt da keinen Zeitpunkt. Jeder möchte geliebt und begehrt werden. Das Gefühl habe ich gerade“, so die 42-Jährige.

Danni Büchner: So kam es zum ersten Kuss mit Ennesto Monté

Ihr Mann Jens war Mitte November 2018 überraschend an Lungenkrebs verstorben – eine harte Zeit für Danni Büchner, die mit den fünf Kindern und dem Cafe „Faneteria Büchner“ plötzlich allein dastand. Ennesto Monté, mit dem sie bereits seit einigen Jahren befreundet war, unterstützte sie in diesen schweren Tagen. „Ich hätte nie gedacht, dass das so nochmal erleben würde!“, beschreibt Danni ihre Gefühle gegenüber dem Reality-Star.

Die Initiative habe Danni jedoch zuerst ergreifen müssen – bei einem gemeinsamen Dinner mit Ennesto. „Ich habe ihn zuerst geküsst. Wir haben gemeinsam was gegessen und einen Wein getrunken. Und wenn sein Gesicht so nah vor meinem Mund ist, was soll ich denn da machen?“, berichtete sie bei „Goodbye Deutschland“. Und das, obwohl Ennesto doch den „Ruf als Frauenheld“ habe. Danni habe gedacht, Ennesto werde sie gleich küssen – aber „dann ist das nicht passiert. Und ich dachte mir: Dann mache ich das jetzt!“

Noch befinden Danni und ihr Ennesto sich aber in der „Kennenlernphase“. Als sie ihn zum Flughafen brachte, erklärte sie bei „Goodbye Deutschland“: „Es war sehr schön, aber ein wenig Abstand ist immer gut für beide Parteien.“