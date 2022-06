Neue Karriere: Ex-Verteidigungsminister von Guttenberg wird RTL-Moderator

Verteidigungsminister, Autor – und jetzt TV-Moderator: Karl-Theodor zu Guttenberg (50) startet eine neue Karriere und steht jetzt bei RTL unter Vertrag. Als Moderator soll er künftig durch Streaming-Dokus führen.

Das berichtete am Montag RTL Deutschland. Man arbeite gemeinsam an „High-End-Dokumentationen für das Streamingangebot RTL+“, hieß es in der Mitteilung aus Köln. „Zu Guttenberg wird als Moderator und Interviewer durch zwei 90-minütige Docutainment-Sendungen führen. Diese kommen noch in diesem Jahr ins Programm.“ Mit Details zum Inhalt hält sich RTL aber noch bedeckt.

Karl-Theodor zu Guttenberg wird RTL-Moderator

Zu Guttenberg war 2011 als Verteidigungsminister zurückgetreten. Auslöser war eine Plagiatsaffäre gewesen, die ordentlich öffentlichen Trubel und Schlagzeilen nach sich trug. Der CSU-Politiker hatte seine Doktorarbeit zu großen Teilen von anderen Autoren abgeschrieben und dies nicht gekennzeichnet. Danach verschwand der Adlige von der politischen Bühne und war unter anderem als Autor und EU-Kommissionsberater tätig. (alp/dpa)