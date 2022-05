Neue Idee vom Streaming-Riesen: Diese Funktion will Netflix offenbar bald einführen

Streaming-Gigant Netflix kam zuletzt ordentlich ins Straucheln, die Zuschauerzahlen gingen in den vergangenen Monaten teilweise stark zurück. Um wieder mehr Menschen für sich zu begeistern, will der Streamingdienst in Zukunft nun auch Livestreams anbieten – und so dem linearen Fernsehen weiter Konkurrenz machen und sich von den Konkurrenten absetzen.

Wie mehrere US-Medien, da unter das Branchenportal „Deadline“ berichten, sollen die Livestreams dann etwa bei Show-Formaten oder bei Stand-up-Comedy zum Einsatz kommen. Wie es weiter heißt, ist die Option aber noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Netflix will Live-Funktion einführen

Durch die neue Funktion soll es dann auch möglich sein, Wettbewerbsshows bzw. Castingshows zu senden, bei denen die Zuschauer live abstimmen können. So wie zum Beispiel bei Formaten wie „Let’s Dance“ im linearen Fernsehen. Offen ist noch, ob Netflix die Live-Sendungen nur zu einer bestimmten Sendezeit zeigen wird oder sie später noch im Streaming-Abo verfügbar sein werden.

Durch Inflationen und einen mittlerweile hart umkämpften Streaming-Markt hatte Netflix zuletzt einen dramatischen Kunden-Rückgang erlebt – und sich bereits nach Alternativen umgeschaut. Um wieder mehr Menschen für Netlifx zu gewinnen, will das Unternehmen bald ein zusätzliches werbefinanziertes Abo-Modell anbieten, für das man weniger bezahlt, Serien und Filme aber dann durch Werbung unterbrochen werden. (alp)