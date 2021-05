Neue Enthüllungen: Die Affäre Bill Gates – was jetzt noch alles ans Licht kommt

Seattle -

Bill Gates, einem der reichsten Menschen des Planeten, wurde bisher eher der erotische Esprit eines blutarmen Oberstufenlehrers zugeschrieben. Bill, der blasse Biedermann – das Bild ist offenbar total falsch: Seit die Trennung von Gattin Melinda offiziell ist, erscheint der Multimilliardär in einem anderen Licht. Keinem, das ihm schmeichelt. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse.



Die „New York Times“ enthüllte, Microsoft-Gründer Gates habe in seiner Firma einen „Ruf wegen fragwürdigen Verhaltens im Arbeitsumfeld“, über sein Liebesleben sei viel spekuliert worden. Der 63-Jährige habe sich mehrfach Frauen angenähert, die bei Microsoft oder in der mit seiner Frau geführten Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung arbeiteten. Ein Beispiel: Gates soll eine Mitarbeiterin zum Dinner eingeladen haben. Dass so ein Verhalten von Seiten des obersten Chefs mehr als fragwürdig ist, scheint ihm dabei klar gewesen zu sein. Am Ende der Mail schrieb Gates: „Wenn Ihnen das unangenehm ist, tun Sie so, als sei es nie passiert.“



Trat Bill Gates wegen einer Affäre zurück?

Was allerdings passiert ist – und was laut „Wall Street Journal“ dazu führte, dass Bill Gates sich 2020 aus dem Microsoft-Vorstand zurückzog, ist eine Affäre am Arbeitsplatz. Im Jahr 2000 begann der Dreifach-Vater eine Liaison mit einer angestellten Software-Ingenieurin, die über Jahre lief. 2019 berichtete die Frau in einem Brief an den Vorstand davon. der engagierte darauf Anwälte, um dem auf den Grund zu gehen. Noch bevor die Untersuchung abgeschlossen war, zog sich Gates aus dem Vorstand seines eigenen Unternehmens zurück. Seine Sprecherin bestätigte dem „Wall Street Journal“ die Affäre, die habe aber nichts mit seinem Rückzug zu tun.



Und dann ist da noch die Connection zum Sex-Straftäter Jeffrey Epstein, der sich 2019 in Haft erhängte. Auch der war Milliardär und gab sich gern als Philantrop, kam so in Kontakt mit den Gates. Nach einem Dinner 2013 soll Melinda ihre Antipathie gegen Epstein sehr deutlich gemacht haben. Aber Bill mochte den zwielichtigen Banker: Die beiden Männer sollen sich mehrfach in Epsteins 77 Millionen-Dollar Stadthaus in Manhattan getroffen haben. Sieht so aus, als hätte Bill Gates in den letzten Wochen mehr verloren als seine Ehefrau …