„Nazizeichen“: Jan Böhmermann fordert neues Apotheken-Logo

Ein großes rotes A, eine Schale und eine Schlange: Dieses Logo hängt an den meisten Apotheken in Deutschland – und gehört zu den bekanntesten Zeichen hierzulande. Laut Satiriker Jan Böhmermann sollte es aber schleunigst verschwinden, denn es stammt noch aus der Nazizeit.

In der letzten Folge des Podcasts „Fest und Flauschig“ besprach der 41-Jährige nun ausführlich mit Kollege Olli Schulz die Apotheken-Logo-Thematik. Im Sommerurlaub sei ihm aufgefallen, dass Apotheken in fast ganz Europa ein grünes Kreuz als Logo haben – nur nicht in Deutschland. Nachdem er recherchiert hat, sagt Böhmermann: „Ich interessiere mich null für Apotheken, ich finde nur dieses Logo – seit ich denken kann – eine ästhetische, gestalterische Beleidigung, und jetzt weiß ich auch, warum: Weil die Nazis dahinterstecken.“

Das deutsche Apotheken-Logo.

Ergebnis von Böhmermanns Nachforschungen: die Schriftart Fraktur, in der das Apotheken-A geschrieben ist, sei zur Nazizeit eingeführt worden. „Dieses Logo, was wir heute haben, wurde im Grunde genommen fast genauso im Jahr 1936 eingeführt“, so Böhmermann. Er fand auf der Seite des Deutschen Apothekenmuseum weiter heraus, wie das Logo entstanden war.

Jan Böhmermann fordert neues Apotheken-Logo

So sei 1936 ein Wettbewerb für ein einheitliches Apothekenlogo ausgeschrieben worden. Der Gewinner war das rote „A“ in Frakturschrift mit dem weißen Schweizer Kreuz. Nach persönlicher Intervention des damaligen Reichsapothekerführers Albert Schmierer wurde das Kreuz mit einer Rune (Manrune, Lebensrune) ersetzt.

1951, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das Zeichen erneut überarbeitet – das heute bekannte Logo festgelegt. So war weiterhin ein rotes „A“ in Frakturschrift in Kombination mit Arzneikelch und Schlange zu sehen. „Nach dem Krieg haben sie die Rune einfach rausgenommen und die Schlange und den Kelch reingesetzt. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich immer noch ein Nazizeichen, was da dranhängt an deutschen Apotheken“, so Böhmermann weiter. Er fügt hinzu: „Und es sieht auch echt scheiße aus.“

Der Entertainer bittet nun die Branche um Abhilfe – und fordert ein neues Logo: „Liebe Apothekerinnen, liebe Apotheker, ich weiß, ihr seid ja nicht so für Veränderungen, weil Veränderungen bedeuten immer auch schlechteres Geschäft, zumindest für Apotheker meistens. (..) Aber könnte man da nicht mal was Geileres machen?“ Bleibt abzuwarten, ob Böhmermanns Bitte erhört wird. (alp)