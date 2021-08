Urlaub in Italien: Nackte Deutsche demolieren Polizeiwagen

Dieser Urlaub in Italien bleibt in Erinnerung: Nackt und betrunken randaliert ein Paar auf der Straße. Die Polizei nimmt die beiden fest. Nun müssen sich die zwei Deutschen wegen Sachbeschädigung und Gewalt gegen Amtsträger in Italien verantworten.

Ein Mann und eine Frau aus Bayern sind nahe der italienischen Stadt Modena festgenommen worden, nachdem sie nackt und betrunken auf ein Polizeiauto gesprungen sind.

Nacktes Paar randaliert in Italien

Anwohner alarmierten die Polizei, als sie die zwei Nackedeis im Alter von 28 und 25 Jahren auf der Straßen herumlaufen sahen. Das teilten die Carabinieri am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich laut der Beamten am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag. „t-online“ berichtete zuerst.

Doch die Touris aus Mertingen waren nicht nur nackt, sondern auch frech: Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, weigerten sich die Beiden, ihre Personalien herauszurücken. Stattdessen machten sie sich am Auto der Polizisten zu schaffen, beschädigten die Windschutzscheibe und sprangen auf das Dach. Ein Video des Vorfalls kursiert in den Sozialen Medien. Unter anderem der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, teilte es.

Coppia di “turisti” tedeschi, arrestati stanotte nel modenese, che “festeggiano” nudi davanti ai Carabinieri… No comment. Quante ore staranno in galera? pic.twitter.com/Br2X7XLyRm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 22, 2021

Die Beamten setzten nach eigenen Angaben schließlich Pfefferspray ein, um das dem Anschein nach unter Drogen stehende Paar in Gewahrsam zu nehmen. Die Deutschen seien mittlerweile wieder zurück in ihre Heimat gekehrt. Sie müssen sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Gewalt gegen Amtsträger verantworten. (vd)