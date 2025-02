Nachbarland beschließt radikales Smartphone-Verbot an Schulen

Weder im Unterricht noch in den Pausen: Dänemark will ein Smartphone-Verbot an Schulen einführen. Das soll das Wohlbefinden der Kinder schützen.

„Wir haben beschlossen, diesem Vorhaben die Unterstützung der Regierung zu geben, und deswegen fangen wir damit an, eine Gesetzesänderung vorzubereiten“, sagte Bildungsminister Mattias Tesfaye am Dienstag der Zeitung „Politiken“.

Gesetzdetails noch nicht ausgearbeitet

Demnach sollen private Mobiltelefone und Tablets nicht mehr mit in die Schule gebracht werden dürfen, „weder in den Pausen noch während des Unterrichts“. Die Details des Gesetzes müssen jedoch noch ausgearbeitet werden. „Ich glaube, dass Bildschirme vielen unserer Kinder ihre Kindheit nehmen“, pflichtete Kulturminister Jakob Engel-Schmidt bei einer Pressekonferenz bei.

Das Smartphone-Verbot wurde von einer Kommission für das Wohlergehen von Heranwachsenden empfohlen, die ihre Vorschläge am Dienstag vorlegte. Sie riet außerdem, die Handy-Nutzung von Kindern unter 14 Jahren einzuschränken. Dies sei aber „eindeutig nichts, das man per Gesetz verfügen sollte“, sagte Kommissionspräsident Rasmus Meyer.

Zugleich ließ er keinen Zweifel, dass er von der schädlichen Wirkung von Handys auf Kinder überzeugt ist. „Sobald ein Telefon im Kinderzimmer ist, nimmt es den gesamten Raum ein“, sagte Meyer. Es könne bei Heranwachsenden „das Selbstwertgefühl zerstören“. „Sobald sie ein Gerät in die Hand nehmen, leidet ihr Wohlbefinden“, warnte der Kommissionschef. (afp/mp)