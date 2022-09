Nach RBB-Skandal: ARD kündigt (überfällige) Maßnahme an

Jetzt greift die ARD ein: Nach dem RBB-Skandal sollen nun einheitliche Regeln her. Das wurde am Donnerstag beschlossen.

Unter dem Eindruck der Krise beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) will die ARD bei ihren Sendern bis November einheitliche Standards bei den Compliance-Regeln erarbeiten. Das kündigte der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow am Donnerstag in Köln nach der Sitzung der Intendantinnen und Intendanten an.

Tom Buhrow, aktueller ARD-Vorsitzender und WDR-Intendant, spricht während eines Pressegesprächs.

Unter Compliance versteht man die Überwachung eines Regelwerks, das sich eine Organisation gibt, um zum Beispiel Korruption vorzubeugen. Derzeit gibt es unterschiedlich ausgeprägte Compliance-Strukturen in den ARD-Häusern.

„Es muss nicht überall die gleiche Struktur sein“, sagte Buhrow. Es könne zum Beispiel interne oder externe Beauftragte geben. Wichtig sei, dass der Standard vereinheitlicht werde. (dpa/mp)