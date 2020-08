Nach Korruptionsvorwürfen: Spaniens Ex-König Juan Carlos (82) verlässt das Land

Madrid -

Was für ein royaler Absturz. Der spanische Ex-König Juan Carlos will das Land verlassen und ins Ausland gehen. Und das inmitten von Ermittlungen gegen ihn wegen Korruptionsverdachts! Wie das spanische Königshaus am Montag mitteilte, informierte Juan Carlos seinen Sohn König Felipe VI. in einem Brief über seinen Entschluss.



„Ich informiere Sie über meine wohlüberlegte Entscheidung, in dieser Zeit aus Spanien wegzuziehen.“ So lautet der Auszug des Briefes, der auf der Website der königlichen Familie veröffentlicht wurde. In welches Land es den 82-Jährigen zieht, ist bislang nicht bekannt.

Ex-König unter Korruptionsverdacht

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte im Juni ein Ermittlungsverfahren zur Verwicklung des ehemaligen Monarchen in eine mutmaßliche Korruptionsaffäre eingeleitet. Es geht um Schmiergelder, die im Zusammenhang mit einer von spanischen Firmen gebauten Zugstrecke in Saudi-Arabien geflossen sein sollen. (afp/ km)