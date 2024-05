Nach Fico-Attentat: Moderator ruft zu Mord an Premier auf

Nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico hat ein belgischer Radiomoderator zum Mord an Regierungschef Alexander De Croo aufgerufen – der Sprecher wurde daraufhin suspendiert.

Der Moderator habe seine Aussagen spielerisch gemeint, was aber nicht so herübergekommen sei, hieß es am Donnerstag in einem Statement des Lokalsenders Waregem1. Er habe den Zeitpunkt und den Kontext völlig falsch eingeschätzt. „Deshalb wurde der Moderator sofort suspendiert.“ Dieser hatte sich auch bei den Hörern und dem Sender entschuldigt.

„Ihr seht, es ist möglich, einen Premierminister zu erschießen. Nur zu“

Der Moderator hatte am Mittwoch nach Bekanntwerden der Schüsse auf Fico laut dem Sender VRT wörtlich gesagt: „An alle, die erwägen, Alexander De Croo zu erschießen, sich aber wegen der Sicherheitsvorkehrungen um ihn herum nicht trauen: Ihr seht, es ist möglich, einen Premierminister zu erschießen. Also sage ich: nur zu.“

Das könnte Sie auch interessieren: Slowakischer Regierungschef Fico nach Attentat weiter in Lebensgefahr

Fico war in der Slowakei mit mehreren Schüssen niedergeschossen worden. Am Donnerstag war sein Zustand weiter ernst.

Belgiens Premierminister De Croo erstatte am Donnerstag Anzeige in der Stadt Waregem im Westen des Landes. Sein Sprecher schrieb auf der Plattform X: „Die Aufforderung zur Gewalt ist strafbar.“ (dpa)