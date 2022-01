Die Nachricht vom Currywurst-Aus in der Kantine im VW-Markenhochaus in Wolfsburg platzte letztes Jahr wie eine Bombe ins Sommerloch. Die Kantine bietet dort seit August nur vegetarische und vegane Küche an und nur hin und wieder Fisch.

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) war entsetzt über das Aus bei VW für den „Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion“ und befeuerte damals die öffentliche Debatte über Fleischverzehr in Unternehmen. Der Ex-Kanzler rief #RettetdieCurrywurst ins Leben.

VW: Positive Bilanz nach Currywurst-Aus in Kantine

Aber: „Die Resonanz unserer Gäste ist sensationell und durchweg positiv – aus dem Verwaltungsbereich genauso wie aus der Produktion“, sagt Nils Potthast, Leiter der VW-Gastronomie. Auch ohne die Currywurst sei das Essen teilweise noch vor Betriebsschluss vergriffen, berichtete Potthast ein knappes halbes Jahr nach dem Beschluss.

Und: „Von von vornherein war klar: Es geht nicht gegen die Currywurst, die nach wir vor in allen anderen Kantinen des Werkes angeboten wird.“ (dpa)