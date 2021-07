Nach 46 Jahren!: Schlechtes Gewissen? Leser bringt Buch zurück in Bibliothek

„Probleme der Reichsgründungszeit 1848-1879“ – hinter diesem recht unspektakulär klingenden Buchtitel scheint sich fesselnder Stoff zu verbergen. Jedenfalls wurde der Band 26 einer mehrteiligen Serie aus der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) ausgeliehen – und 46 Jahre lang nicht zurückgebracht!

Jetzt allerdings scheint sich beim säumigen Leser das schlechte Gewissen geregt zu haben: „Uns wurde diese Woche ein Buch, was 1974 ausgeliehen wurde, zurückgegeben“, schrieb die ZLB auf Twitter. Aber warum jetzt? „Der Nutzer hatte sich nach einer Zeitungsnotiz in der FAZ an das Buch erinnert und uns einen herzlichen Brief geschrieben“, so die ZLB weiter.

Buch 46 Jahre ausgeliehen – 4000 Euro Säumnisgebühr!

Die Rückgabe erfolgte übrigens in tadellosem Zustand, wie Fotos der ZLB auf Twitter zeigten.

Bei der aktuellen Säumnisgebühr von 25 Cent pro Kalendertag kämen auf die vergangenen fast 50 Jahre rund 4000 Euro Strafzahlung zusammen. Der Leser hatte jedoch Glück: Wie ZLB-Sprecherin Anna Jacobi der „Taz“ sagte, habe sich die hauseigene Mahnstelle „bedankt“ und „auf Gebühren verzichtet“. Die Hauptsache: „Endlich ist Band 26 wieder da!“ (mik)