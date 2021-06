Mysteriöser Fall in Düsseldorf: Mann geht an Bushaltestelle in Flammen auf und stirbt

Düsseldorf –

In Düsseldorf ist es am Dienstagabend zu einem grausamen Todesfall gekommen: Ein 70-Jähriger ging an einer Bushaltestelle in Flammen auf. Zeugen bemerkten den brennenden Mann und wählten den Notruf.

Der 70-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Mittwoch an seinen schweren Brandwunden.

Mann geht in Flammen auf – Hintergründe bislang unklar

Zunächst war die Identität des Manns unbekannt, später wurde er als ein 70-jähriger identifiziert, der in Düsseldorf wohnte.

Die Hintergründe des Vorfalls im Stadtteil Eller sind bisher noch unbekannt, so teilen es die Ermittler mit. Sie rechneten damit, frühestens am Donnerstagmittag weitere Erkenntnisse mitteilen zu können. (dpa/vd)