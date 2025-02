Ein Toter und eine Schwerverletzte bei Gewalttat in Berlin

Zwei lebensgefährlich Verletzte werden in einer Wohnung gefunden. Ein Mann stirbt. Die Spur führt zu einem Familienmitglied.

Ein 88-Jähriger und seine Frau sind in Berlin durch eine Gewalttat lebensgefährlich verletzt worden – der Mann starb kurz darauf. Die Polizei nahm einen Familienangehörigen fest. Nach dpa-Informationen handelt es sich um den Enkel des Paares. Der Mann wird verdächtigt, das Opfer und dessen Frau am Morgen in deren Wohnung die Verletzungen zugefügt zu haben.

88-Jähriger stirbt noch vor Ort

Für den 88-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Er starb demnach trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu ihrem Alter lagen zunächst nicht vor.

Sie sei nicht vernehmungsfähig, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Die Leiche des Mannes soll nach seinen Angaben noch heute in der Rechtsmedizin obduziert werden. Der Verdächtige soll am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. (dpa/mp)