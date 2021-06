Moderiert Leni bald „GNTM“?: Heidi Klums Tochter will in ihre Fußstapfen treten

Los Angeles –

Gibt es bald„Germanys Next Topmodel by Leni Klum“? Wenn es nach Topmodel Heidi Klum (47) geht, könnte ihre 16-jährige Tochter Leni die beliebte Model-Show bald übernehmen. Aus Klums Sicht ist der Teenager jetzt alt genug, um in die Modebranche einzusteigen. Außerdem ist Leni auch ziemlich heiß auf Mamas Job…

In einem Interview mit dem „People“-Magazin hat Klum auch über ihre Kinder Leni (16), Henry (15), Johan (14) und Lou (11) gesprochen. Demnach hält sie ihre älteste Tochter für bereit, in ihre Fußstapfen zu treten. „Sie ist jetzt alt genug“, so Klum zu People. „Ich dachte immer, sie sei zu jung. Wir wollten die Kinder bisher von der Öffentlichkeit fernhalten – aber Leni fährt jetzt ein Auto, sie ist 16, also dachte ich mir, dann kann sie auch modeln, wenn sie möchte.“

Heidi Klum: 16-jährige Tochter jetzt „alt genug für Modebranche“

Und laut der 47-Jährigen, ist Leni auch mehr als interessiert an der Arbeit ihrer Mama bei der TV-Show „Germany´s Next Topmodel“. So würde Leni regelmäßig ans Set kommen und ihre Mama beobachten. „Sie möchte das tun, was ich dort tue“, so Klum.

Heidi kann sich sogar vorstellen, dass Leni die Show eines Tages übernehmen wird. „Wer weiß, vielleicht wird die Show in fünf Jahren, wenn ich sie nicht mehr moderiere, „Germanys Next Topmodel By Leni Klum“ heißen“, sagte die 47-Jährige dem „Peope“-Magazin. Leni spiele mit dieser Idee.

Supermodel Heidi setze ihre Tochter jedoch nicht unter Druck, eine Karriere in der Modebranche zu beginnen. „Als Mutter möchte ich natürlich, dass meine Tochter das tut, was sie tun möchte“, so Heidi gegenüber „People“. „Die Branche ist großartig und ich liebe sie (…). Aber sie ist nicht immer leicht. Man muss stark sein, besonders als Frau.“ Ein bisschen Zeit hat Leni ja noch, sich all das zu überlegen. (prei)