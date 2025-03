Moderatorin von „Kleinanzeigen“-Räuber brutal überfallen – iPhone weg

Sie wollte nur ein iPhone verkaufen – plötzlich bekam sie einen Tritt. Die Radiomoderatorin und Influencerin Jenny Wendelberger wurde in ihrer eigenen Wohnung ausgeraubt. Sie fordert ihre Follower auf, sich künftig nicht mehr in der eigenen Wohnung zu treffen und vorsichtiger sein.

Samstagnacht im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Die Radiomoderatorin und ehemalige „Berlin Tag und Nacht”-Schauspielerin Jenny Wendelberger öffnet um 19:15 Uhr einem jungen Mann die Tür, sie haben sich über Kleinanzeigen verabredet. Jenny Wendelberger möchte ein iPhone 16 Pro Max verkaufen. Neupreis? Stolze 1449 Euro für die geringste Speichermenge. Er wollte nicht verhandeln, hat im Chat einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht.

Wendelberger: „Immer ist alles super gegangen – bis zu diesem Tag”

„Ich habe in all den Jahren immer wieder was bei eBay Kleinanzeigen verkauft, immer ist alles super gegangen – bis zu diesem Tag” sagt Wendelberger in einem Video auf Instagram. Der laut ihren Angaben circa 20-jährige Verkäufer fragte noch etwas zu der Akkukapazität und trat der Influencerin dann aufs rechte Bein. Er rannte aus der Wohnung, nachdem sich die Moderatorin kurz gefasst hatte, rannte sie hinterher. „Ich bin sofort gesprintet, sofort hinterhergelaufen, ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ich bin die Treppe richtig runtergesprungen, habe ihn aber leider nicht mehr erwischt.”

Das könnte Sie auch interessieren: Elterntaxis: „Lasse mir nicht vorschreiben, wie ich mein Kind zur Schule bringe“

Sie habe sofort die Polizei gerufen, die wiederum die Kriminalpolizei eingeschaltet habe. Sie hofft auf ein Wunder, vielleicht werde der Täter noch erwischt. Aber sie sei froh, unverletzt zu sein und appelliert an ihre Follower, Verkäufe immer an einem öffentlichen Ort zu machen, wenn man alleine wohnt.