Mit Wodka und Jägermeister: 50 Jugendliche feiern trotz Corona auf Spielplatz

Da haben es welche wohl immer noch nicht verstanden: Etwa 50Jugendliche haben in der Corona-Pandemie eine Party auf einem Spielplatz in der Oberpfalz gefeiert.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien die Jugendlichen bei Eintreffen der Streife sofort in alle Richtungen geflüchtet. Obwohl es erst etwa halb vier am Dienstagnachmittag war, ließen sie bei ihrem jähen Aufbruch hochprozentigen Alkohol auf dem Spielplatz in Lappersdorf zurück.

„Wodka, Jägermeister – solche Sachen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Von einigen der Jugendlichen notierten sich die Polizisten die Personalien. Sie könnte nun ein Bußgeld erwarten. Derzeit dürfen in Bayern höchstens zehn Menschen zusammenkommen – in privaten wie in öffentlichen Räumen.

Wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen in dem Bundesland in den weiter an: Am Dienstag meldeten die Gesundheitsämter wieder mehr als 15.000 neue Fälle. (dpa/prei)