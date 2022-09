Australischer Surf-Profi Chris Davidson stirbt bei Kneipen-Schlägerei

Disput mit dramatischen Folgen: Der australische Surfprofi Chris Davidson starb nach einer Prügelei vor einer Kneipe – mit gerade einmal 44 Jahren.

Davidson, einstiger Weltklasse-Wellenreiter, geriet am Samstagabend vor einem Pub im australischen Bundesstaat New South Wales in eine Schlägerei, bei der er – laut Polizei – einen Schlag kassierte und mit dem Kopf auf dem Boden aufkam. Er soll dann das Bewusstsein verloren haben und es auch trotz sofortiger medizinischer Hilfe nicht wieder erlangt haben.

Surfer Chris Davidson stirbt nach Pub-Schlägerei

Laut „Daily Mail“ starb er später im Krankenhaus. Worum es bei dem Streit ging, ist nicht bekannt. Die Polizei nahm bereits einen 42-jährigen Tatverdächtigen fest, der Davidson ins Gesicht geschlagen haben soll. Wie mehrere australische Medien berichten, soll es sich bei dem Mann um Grant Coleman, den jüngeren Bruder des australischen Rugby-Coaches Darren Colemann, handeln.

Mit Davidson stirbt einer von Australiens Surf-Größen. Vor allem in den Jahren 2010 und 2011 sorgte er für Furore, schaffte damals den Sprung in die Weltrangliste der World Surf League (WSL). Bereits in den Neunzigerjahren, der Frühphase seiner Karriere, schlug der Australier Surf-Legende und dem elffachen Weltmeister Kelly Slater. Der kondolierte: „Ruhe in Frieden, Davo. Wir haben ein paar großartige Duelle ausgetragen.“ (alp)