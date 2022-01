„Miss Germany“: Die einarmige Prinzessin will die Krone

„Das Glück ist im Grunde nichts anderes als der mutige Wille zu leben, indem man die Bedingungen des Lebens annimmt.“ Das schreibt Gina Rühl auf ihrem Instagram-Account. Die 22-Jährige hat in ihrem Leben schon sehr viel Mut bewiesen: Bei einem Motorradunfall wurde sie schwer verletzt, später musste ihr Arm amputiert werden. Aber jetzt greift sie nach der Krone: Gina ist nämlich unter den Top 20-Kandidatinnen der „Miss Germany“-Wahl 2022!

Die Wuppertalerin ist nicht nur schön, sie ist auch eine ganz schöne Kämpferin: 2019 war sie mit ihrem Freund auf dem Motorrad unterwegs, als das Hinterrad in einer Kurve hinten ausbrach. Gina erlebte den schrecklichen Aufprall bei vollem Bewusstsein, sie erlitt einen beidseitigen Beckenbruch, der Oberschenkel wurde zertrümmert und die Ärzte mussten ihren linken Arm amputieren.

Arm-Amputation nach schwerem Motorrad-Unfall

Aber ihre Energie und ihren Optimismus hat sie sich kein Stück nehmen lassen. Im Gegenteil! Gina beschloss, sich nicht zu verstecken: Als „einarmige Prinzessin“ hat sie auf Instagram mehr als 50.000 Follower. Gina trägt häufig eine schwarz-glänzende Armprothese, die sie mit ihren Brustmuskeln steuert, zeigt sich aber auch gern ohne. „Ich möchte der Welt zeigen, dass ich mich auch als Mensch mit einer Amputation schön fühle“, sagt sie.

Genau deshalb bewarb sie sich auch für die Wahl zur „Miss Germany“ – dort, wo lange nur Barbie-Doubles in Bademode über den Laufsteg staksten, soll es nämlich zukünftig auch um Diversität gehen. Mehr als 20.000 junge Frauen haben sich in diesem Jahr beworben – und Gina ist unter den Top 20, also im Finale! Die Nachricht bekam sie per Handy: „Da war ich out of order“, erzählte sie dem WDR. „Von 20.000 Bewerberinnen unter die letzten 20 zu kommen – das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist krass!“

Das Finale von „Miss Germany“ findet am 18. Februar im Europapark Rust statt. Und die einarmige Prinzessin sagt: „Natürlich wäre das schön, wenn ich da mit einer richtigen Krone rausgehen würde!“