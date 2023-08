Mann sticht auf Waldspaziergänger ein: Paar lebensgefährlich verletzt

Messer-Angriff im Saarland: Ein Mann hat ein Paar im Wald attackiert und lebensgefährlich verletzt. Das Motiv und der genau Hergang der Tat sind noch unklar – die Polizei spricht von einem versuchten Doppelmord. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Ein 23 Jahre alter Verdächtiger sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, teilte die Polizei in Saarbrücken am Sonntag mit. Die Polizei wurde demnach am Samstagabend gegen 19.20 Uhr alarmiert, die Tat geschah in der Nähe eines Schützenhauses in Karlsbrunn.

Die 44-Jährige und der 47-Jährige aus Frankreich waren den Ermittlungen zufolge zu Fuß in einem Waldstück unterwegs. Sie seien demnach zufällig auf den Tatverdächtigen gestoßen, der sie unvermittelt angegriffen und auf sie eingestochen habe.

Das Paar sei lebensgefährlich verletzt worden. Per Rettungshubschrauber seien die beiden in Krankenhäuser gebracht worden und würden derzeit behandelt, berichtete die Polizei am Sonntagnachmittag.

Motiv und genauer Tathergang seien noch unklar, erklärte die Polizei. Der Tatverdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Polizei sprach von einem versuchten Doppelmord.

Am Sonntag wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er kam nach Polizeiangaben in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken. (dpa)