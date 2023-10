Menschen trinken gepanschten Schnaps – wenig später sind sie tot

Auf der indonesischen Insel Java sind Behörden zufolge mindestens zwölf Menschen nach dem Genuss gepanschten Schnapses gestorben. Gift und ein bleihaltiges Mittel waren in den Alkohol gemischt worden.

Drei weitere Einwohner des Bezirks Subang, wo das als Oplosan bekannte Getränk verkauft wurde, erkrankten schwer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Ehepaar wurde festgenommen. Es soll den Alkohol für den Verkauf in dem Bezirk nahe der Hauptstadt Jakarta unter anderem mit einem Rattengift aus Kupferphosphid gemischt haben.

Das Paar habe zugegeben, die Mischung überdosiert zu haben, sagte der örtliche Polizeichef Ariek Indra Sentanu. Unklar blieb zunächst, warum die beiden das Rattengift und ein bleihaltiges Mittel in den Alkohol mischten.

Oplosan ist ein billiges und beliebtes alkoholisches Getränk in Indonesien, wo sich viele Menschen keine lizenzierten Spirituosen leisten können. Es kann jedoch gefährlich oder sogar tödlich sein, wenn es giftige Substanzen wie Methanol, Formalin oder Pestizide enthält.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben in Indonesien jedes Jahr Hunderte von Menschen an Alkoholvergiftungen, die durch den Konsum verunreinigten Alkohols verursacht werden. Im April 2018 kamen in Jakarta und den Nachbarstädten etwa 100 Menschen ums Leben, nachdem sie Nachahmerprodukte teurer Marken getrunken hatten. (dpa/mp)