Mehrere Tote bei Zugunglück in Bayern

Zugunglück im Alpen-Idyll: Im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen ist ein Zug entgleist, es sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Es gibt zahlreiche Schwerverletzte, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen der dpa

Was passiert ist – bisher unklar. Der Personenzug sei in Richtung München unterwegs gewesen und in Burgrain aus unbekannter Ursache entgleist, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es sind wohl auch Waggons umgekippt. Das Unglück ereignete sich gegen 12.15 Uhr.

Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag, sagte: „Es ist ein großer Einsatz, der gerade läuft.“

Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen: Mindestens drei Tote

Noch sei unklar, was genau geschah und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden. Es seien Anrufe von Bürgern eingegangen, dass ein Zug entgleist sei. Der Sprecher der Integrierten Leitstelle sagte: „Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst.“

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Züge aus Richtung München wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hieß es auf Twitter. (dpa)