An der Technischen Universität Darmstadt hat es am Montag mutmaßlich einen Giftanschlag gegeben. Mehrere Menschen hatten Vergiftungserscheinungen gezeigt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes.

Am Montag waren nach Angaben der Polizei mehrere Menschen mit Vergiftungserscheinungen wie Unwohlsein und Verfärbungen in Kliniken gebracht worden, ein 30 Jahre alter Student befand sich in einem kritischen Zustand. Alle hätten zuvor im Gebäude L201 auf dem Campus Lichtwiese etwas gegessen oder getrunken, sagte ein Polizeisprecher.

Mutmaßlicher Giftanschlag an TU Darmstadt

Die Beamten raten allen, die im Gebäude L201 auf dem Campus Lichtwiese am Montag etwas getrunken oder gegessen haben und sich unwohl fühlen oder bläuliche Verfärbungen der Extremitäten aufweisen, sich umgehend in ärztliche Behandlung zu begeben.

Auch weitere Lebensmittel und Getränke, die auf dem Campus Lichtwiese waren, werden untersucht. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Milch-Packungen und Wasserbehälter im Gebäude L201 auf dem Campus zwischen Freitag und Montag mit dem Stoff versetzt wurden. Um welchen Stoff es sich handelt, soll eine Laboranalyse zeigen. Besonders auffällig sei „der beißende Geruch der betroffenen Flüssigkeiten“.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchten Mordes. Die Polizei richtete die zunächst 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen „Licht“ ein, wie sie am Dienstag mitteilte. „Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren und die Polizei tut alles, um zeitnah den oder die Verursacher zu ermitteln.“