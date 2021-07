Mega-Schock: Mann überlebt Corona – und soll Millionen-Rechnung bezahlen

Seattle –

Er überlebte eine Corona-Erkrankung nur knapp, doch die ungetrübte Freude hielt nicht lange an: Nach der rund zweimonatigen Behandlung in einer Klinik in der Nähe von Seattle bekam ein 70-jähriger Mann aus den USA eine gepfefferte Rechnung präsentiert – von über einer Million Dollar.

Beim Anblick der 181 Seiten starken Rechnung sei ihm das Herz „beinahe zum zweiten Mal stehengeblieben“, sagte Michael Flor am Samstag der „Seattle Times“. Der Betrag: 1.122.501,04 Dollar (rund 997.000 Euro).

Corona-Patient: Krankenschwestern mussten ihm Telefon halten

Flor war am 4. März mit Covid-19 ins Schwedische Krankenhaus von Issaquah eingeliefert worden. Ihm ging es so schlecht, dass die Krankenschwestern ihm eines Abends das Telefon halten mussten, damit er von seiner Frau und seinen beiden Kindern Abschied nehmen konnte. Doch er erholte sich wider Erwarten und konnte am 5. Mai die Klinik wieder verlassen – unter den Jubelrufen seines Pflegepersonals.

Das könnte Sie auch interessieren: Fliegen trotz Corona – So bereitet sich der Hamburger Flughafen auf die Sommerferien vor

Der Schock kam später: Der Rechnung nach sollte er unter anderem 9736 Dollar pro Tag auf der Intensivstation, 82.000 Dollar für den 29-tägigen Einsatz eines Beatmungsgeräts und 100.000 Dollar für seine Betreuung als akut gefährdeter Patient zahlen. Laut „Seattle Times“ ist der 70-Jährige über Medicare, die Krankenversicherung für ältere Bürger in den USA, abgesichert.

Video: Corona-Patient erhält Millionenrechnung für Behandlung

Allerdings werden weder er noch Medicare für die astronomische Summe aufkommen müssen, berichtete das Blatt. Es verweist auf die 100 Milliarden Dollar, mit denen der US-Kongress Krankenhäuser für die Behandlung von Covid-19-Patienten entschädigen will. (dpa/vd)