CDU-Politiker „Hofnarr” genannt: Scholz reagiert auf Rassismus-Vorwurf

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) soll den Berliner Kultursenator Joe Chialo (54) als „Hofnarr” und „Feigenblatt“ bezeichnet haben. Das berichtet „Focus Online”. Die Aussage soll im Rahmen eines privaten Empfangs in der Hauptstadt gefallen sein. Jetzt wird ihm Rassismus vorgeworfen.

Die Stimmung bei dem Empfang soll gelöst gewesen sein, wie „Focus Online“ unter Berufung auf Chefredakteur Georg Meck in einem aktuellen Artikel berichtet. Scholz soll mit einem Glas Weißwein in der Hand über den Zustand des Landes gesprochen und seinen Herausforderer Merz im Umgang mit der AfD noch einmal des falschen Spiels bezichtigt haben.

Scholz soll CDU-Senator als „Hofnarr” bezeichnet haben

Zudem habe er der Union unterstellt, in die nähe des Faschismus zu rücken und ein Bündnis mit der AfD anzustreben. Chialo soll daraufhin gefragt haben, ob er das wirklich so meine, schließlich sei er als Sohn tansanischer Eltern auch Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Daraufhin soll Scholz ihn angefahren und gesagt haben: „Jede Partei hat ihren Hofnarren.“ Auch soll Scholz gemäß der Schilderung von Meck den Senator als „Feigenblatt“ der CDU bezeichnet haben. In der Runde soll das für ungläubige Blicke gesorgt haben.

„Ruhig setzte Chialo zur Widerrede an, Scholz die Chance zur Korrektur gebend. Vergebens. Der Kanzler wiederholte das Wort vom ‚Hofnarren‘”, wird Meck zitiert.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kommentierte den Bericht gegenüber „Bild“: „Mir fehlen die Worte. Olaf Scholz verliert die Kontrolle.“ Chialo hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert, soll ihn aber gegenüber dem CDU-Vorstand bestätigt haben.

Scholz: „Vorwurf des Rassismus ist absurd”

Kurz nach der Veröffentlichung des Artikels meldete sich der Bundeskanzler mit einer Stellungnahme auf „X”: In einem Gespräch auf einer privaten Geburtstagsfeier zwischen ihm und einem Journalisten sei es vor zehn Tagen um das gemeinsame Abstimmungsverhalten von CDU/CSU und AfD im Deutschen Bundestag gegangen. „Dies habe ich in dem Gespräch als Tabubruch bezeichnet. Des Weiteren ging es um die Frage, ob sich das wiederholen könne und wer innerhalb der CDU diesen Tabubruch überhaupt offen thematisiere”, so Scholz.

Auf den Hinweis, dass es auch liberale Stimmen in der CDU gebe, habe der Kanzler entgegnet, dass sich nur sehr wenige liberale Stimmen in der CDU gegen das Verhalten des CDU-Vorsitzenden gestellt und kritisch zu Wort gemeldet hätten. „Der dabei von mir verwandte Begriff ist im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und war von mir auch nie so intendiert. Der erhobene Vorwurf des Rassismus ist absurd und künstlich konstruiert. Persönlich schätze ich Joe Chialo gerade als eine wichtige liberale Stimme in der Union”, schrieb Scholz. (mp)