Corona-Alarm! Regierung riegelt vollen Disneyland-Park ab

Polizisten und medizinisches Personal stehen in weißen Schutzanzügen im Vergnügungspark. Besucher warten auf ihre Testergebnisse, während im Hintergrund eine Feuerwerksshow läuft. Dieses skurrile Bild ereignete sich am 31. Oktober im Disneyland in Shanghai. Für eine Massentestung wurden Tausende Menschen auf dem Gelände eingesperrt und mussten dort offenbar stundenlang verharren. Der Grund: Ein positiv getesteter Gast, der in den Tagen zuvor den Freizeitpark besucht hatte.

Das Ressort hatte am Sonntagabend in einer Mitteilung erklärt, dass der Zutritt kurzfristig ausgesetzt wurde und einige Attraktionen im Park ihren Betrieb einstellen würden. Die Unterhaltung im Freien wurde fortgesetzt – die geplante Feuerwerksshow fand also statt, während die Gäste noch vor Ort einen PCR-Test machen und das Ergebnis abwarten mussten. Auch Besucher des Vortags wurden aufgerufen, sich testen zu lassen.

Wie „Shanghai Daily“ berichtete, lagen am Montag die Testergebnisse von 33.863 Besuchern und Mitarbeitern vor – alle negativ. Dennoch ordneten die Behörden weitere PCR-Tests in den nächsten Tagen und 48 Stunden Quarantäne an. Die Freizeitpark-Betreiber gaben auf ihrer Website außerdem bekannt, dass Shanghai Disneyland und das benachbarte Shopping- und Vergnügungsviertel Disneytown am 1. und 2. November geschlossen bleibt.

Lockdowns und Massentestungen: China fährt Zero-Covid-Strategie

Was nach überzogenen Maßnahmen klingt, ist in China Alltag: Das Land fährt immer noch eine Zero-Covid-Strategie, Lockdowns und Massentestungen sind an der Tagesordnung. Und die Strategie funktioniert – zumindest aus epidemiologischer Sicht: In dem Land mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern gab es bislang erst 97.320 nachgewiesene Corona-Infektionen und 4.636 Todesfälle. Täglich kommen Neuinfektionen im zweistelligen Bereich hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 0,0. Rund 70 Prozent der Bevölkerung ist bereits vollständig geimpft.

Schon in den vergangenen Tagen hat es ähnliche Vorfälle gegeben: Nach einigen wenigen Ansteckungen hatten Behörden die Provinzhauptstadt Lanzhou abgeriegelt. Die dreieinhalb Millionen Einwohner sollen ihre Wohnungen nur im Notfall verlassen. Zudem sind zwei Schnellzüge gestoppt worden, die auf dem Weg in die chinesische Hauptstadt Peking unterwegs gewesen sind. Es sollen Kontaktpersonen einer infizierten Person an Bord gewesen sein. Hunderte Menschen mussten aussteigen und sich in Quarantäne begeben.

Während sich immer mehr Länder von der Zero-Covid-Strategie verabschieden, beharrt China weiterhin darauf. Begründet wird das von der Regierung unter anderem mit den Olympischen Winterspielen, die im Februar in Peking stattfinden sollen.