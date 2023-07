Autor Martin Walser gestorben

Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und das ZDF berichten, ist der Schriftsteller Martin Walser im Alter von 96 Jahren in Überlingen am Bodensee (Baden-Württemberg) gestorben. Den literarischen Durchbruch feierte er 1978 mit „Ein fliehendes Pferd“. Sein Roman „Tod eines Kritikers“ über Marcel Reich-Ranicki sorgte 2002 für einen Skandal im Literaturbetrieb. Bis ins hohe Alter äußerte Walser sich zu politischen Themen und zählte im vergangenen Jahr zu den Unterzeichnern des Offenen Briefes von Alice Schwarzer gegen die Militärlieferungen an die Ukraine. Mehr in Kürze auf MOPO.de