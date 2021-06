Mann in Koffer erstickt: Tragischer Unfall entpuppt sich als grausamer Mord

Orange County/Florida –

In Orange County, Florida (USA) entpuppte sich ein tragischer Unfall als grausamer Mord. Erst Handyvideos brachten die schlimme Wahrheit ans Licht. Im Mittelpunkt: Sarah Boones und ihr Freund.

Florida: Mann in Koffer erstickt



Mehrere US-Medien, wie zum Beispiel „NBC“, berichten mit Bezug auf den Polizeibericht, dass Sarah Boone (42) ursprünglich gegenüber der Polizei ausgesagt habe, dass sie mit ihrem Freund Jorge Torres Jr. (41) betrunken Verstecken gespielt habe. Dabei soll sich Torres in einem Koffer verschanzt haben, den seine Freundin dann zugezogen habe.

Kurz danach soll die 42-Jährige aufgrund ihres Alkoholkonsums eingeschlafen sein. Dadurch soll der 41-Jährige im Koffer erstickt sein.

Handyvideos lassen Frau auffliegen



Nachdem die Gerichtsmediziner einen Schnitt an Torres` Lippe und ein blaues Auge entdeckten, wurden sie allerdings neugierig. Und tatsächlich: Die Ermittler fanden auf Boones Smartphone belastende Videos.

Die Aufnahmen sollen die grausame Wahrheit und eine komplett andere Version der Ereignisse zeigen. Während ihr Freund um Hilfe geschrien und gesagt haben soll, dass er keine Luft mehr kriege, habe Boone die Worte ignoriert und dem Freund sogar noch Vorwürfe gemacht.

Handelte die Frau aus Rache?



Die 42-Jährige hielt ihrem Freund vor, sie betrogen zu haben. „Das hast du davon! So fühlt es sich an, wenn du mich würgst. Am besten hältst du den Mund!“, soll Boone gesagt haben.

Anschließend soll sie einfach aus dem Zimmer gegangen und für mehrere Stunden nicht wiedergekommen sein. Ihr Freund hatte keine Chance sich eigenständig zu befreien und starb im Koffer einen grausamen Tod.

Hier lesen Sie mehr: Drama bei Wandertrip Ü-70-Paar neun Tage in Wildnis gefangen – so überlebten sie

Wie die Polizei bei Twitter berichtet, wurde Sarah Boone verhaftet und erwartet nun eine Mordanklage. (ds/cho)