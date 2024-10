Mann in Bergwerk verschollen – Retter finden Sprengsatz

Ein Rucksack und ein Fahrrad liegen vor einem stillgelegten Stollen im sächsischen Erzgebirge in Annaberg-Buchholz. Der Eigentümer ist nicht auffindbar. Seither wird nach dem Mann fieberhaft gesucht. Dabei fanden Rettungskräfte einen vedächtigen Gegenstand, der sich als selbstgebauter Sprengsatz herausstellte.

Ein Mann, der mutmaßlich in einem alten Bergwerksstollen im Erzgebirge verschwunden ist, bleibt vermisst. Laut „Bild“ handelt es sich um einen Hobby-Schatzsucher, der nach Polizeiangaben schon öfter in Bergwerke gestiegen ist.

Da der Besitzer der Sachen weder telefonisch noch an seinen üblichen Aufenthaltsorten erreicht worden sei, werde in dem relativ großen Stollen nach dem Mann gesucht, so die Polizei in Chemnitz. „Wir gehen davon aus, dass er sich dort aufhalten könnte“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. „Das, was in dem Stollen abgesucht werden konnte, ist gestern abgesucht worden.“

Annaberg-Buchholz: Mann in Bergwerk verschollen

Ob weitere Suchmaßnahmen in dem Stollen erfolgen müssten oder machbar seien, solle nun geklärt werden. Zusammen mit Vertretern von Bergamt und Bergsicherung werde am Vormittag das weitere Vorgehen beraten, sagte die Polizeisprecherin.

Vermisstensuche im Erzgebirge: Fahrrad vor dem Stollen

Ein Rucksack und ein Fahrrad eines 34-Jährigen seien vor einem stillgelegten Stollen in der Nähe von Annaberg-Buchholz gefunden worden. Der Stollen war geöffnet vorgefunden worden. Am Mittwoch war ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Am selben Tag hatten Einsatzkräfte in dem Stollen einen Metallzylinder gefunden. Experten des Landeskriminalamtes hätten ihn vor Ort unschädlich gemacht, sagte die Chemnitzer Polizeisprecherin. In dem selbstgebauten und verschweißten Zylinder habe sich ein Explosivstoff befunden. Über Art und Menge sei noch nichts bekannt. (dpa/mp)