Mann erschießt Angestellte in Aldi-Supermarkt

Unfassbare Tat in Hessen: Eine 38 Jahre alte Angestellte ist in einem Supermarkt in Mörfelden-Walldorf erschossen worden.

Laut „Bild“ betrat der 48 Jahre alte mutmaßliche Täter am Montagabend die „Aldi“-Filiale und schoss mehrfach gezielt auf die Frau. Sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Der Mann habe danach Suizid begangen, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei mit.

Zwischen der Getöteten und dem 48-Jährigen gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand „in der Vergangenheit eine Beziehung, die ein mögliches Motiv für die Tat darstellen könnte“, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen hierzu dauerten an.

Mehrere Kunden zum Tatzeitpunkt im Supermarkt

Zum Zeitpunkt der Tat waren den Angaben zufolge mehrere Kunden in dem Discounter-Markt in der 35.000-Einwohner-Stadt im Südwesten Frankfurts. Sie wurden demnach nicht verletzt und von Polizisten sowie einem Seelsorger betreut.

Die Polizei sicherte am Abend Spuren und vernahm Zeugen. Weitere Details waren aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht bekannt. (mp/dpa/afp)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de