Mallorca: Umbau soll für weniger Kriminalität und Sex am Ballermann sorgen

Die liebste Partymeile der Deutschen auf Mallorca wird renoviert. Im Mittelpunkt der aktuellen Arbeiten steht die Aufstellung neuer Straßenlaternen, die für mehr Sicherheit an der Playa de Palma sorgen sollen.

Die Scheinwerfer sollen den Strand besser beleuchten, der bisher eher dunkel war. Mehr Licht am Strand sei eine „alte Forderung der Anwohner und Hoteliers, um den Saufgelagen und dem Sex“ am Strand ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, berichtete die Zeitung „Diario de Mallorca“. Der Präsident der Hoteliersvereinigung der Playa, Pedro Marín, sagte demnach, wenn die Scheinwerfer nicht auf den Strand gerichtet seien, gebe es am Ballermann unter anderem mehr Raubüberfälle.

Ballermann: Neue Straßenlaternen gegen Sex und Kriminalität

Auch würden immer wieder Urlauber bestohlen, wenn sie beim nächtlichen Bad ihre Wertsachen am Strand zurücklassen. Ähnliche Maßnahmen ergriff die Gemeinde Calvià in der britischen Urlauberhochburg Magaluf auf Mallorca schon vor Jahren. Neben der Erneuerung der Lampen sollen Arbeiten an der Kanalisation vorgenommen werden.

Die Arbeiten sollen insgesamt 9,4 Millionen Euro kosten und bis Sommer 2025 andauern. Um die Saison nicht zu gefährden, sollen die Baumaschinen im Hochsommer weitgehend pausieren. (dpa)