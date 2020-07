Mallorca außer Kontrolle: Deutsche pfeifen auf Corona-Regeln – nun drohen Konsequenzen

Party, Exzess, nackte Haut: Wilde Feier-Szenen wie diese ist man vom Ballermann gewohnt, wegen der globalen Corona-Pandemie gehören sie aber, zumindest vorerst, der Vergangenheit an – eigentlich. Wie lokale Medien berichten, ist die Lage auf Mallorca am Wochenende völlig außer Kontrolle geraten, Touristen hätten allen Corona-Regeln zum Trotz wild gefeiert und bewusst engen Körperkontakt mit Fremden gesucht. Die Regierung ist in Sorge, bei einer Verschärfung der Maßnahmen drohen allerdings neue Probleme.

Die Regionalzeitung „Última Hora“ schreibt von „Chaos“, die „Mallorca Zeitung“ urteilt: „Es schien ganz so, als ob hier niemand jemals etwas von der Corona-Pandemie gehört hätte.“ An der berühmten Bierstraße an der Playa de Palma wurde am Wochenende wild gefeiert, getrunken, geflirtet und getanzt.



Dicht gedrängt tummelten sich hunderte deutsche Touristen, praktisch niemand habe dabei Maske getragen, niemand habe den vorgeschriebenen Mindestabstand eingehalten, im Gegenteil – die wenigen Menschen, die Masken getragen hätten, seien von den anderen Feiernden ausgelacht worden, so die „MZ“.

Trotz Corona: Deutsche und britische Touristen feiern auf Mallorca

„Viele der angetrunkenen Gäste feierten Arm in Arm, prosteten sich dichtgedrängt zu oder tanzten in größeren Gruppen“, so die „MZ“ weiter. Auch die Straßenhändler hätten oft ohne Masken ihre Waren angeboten und Kunden umarmt. Die Polizei sei nicht vor Ort gewesen, das bunte Treiben habe ungehindert seinen Lauf nehmen können.

In Magaluf, das vor allem bei britischen Touristen beliebt ist, kam es Berichten zufolge zu ähnlichen Szenen. Party-Urlauber hätten unter anderem auf geparkten Autos getanzt und hohe Sachschäden verursacht. Hier habe es einige Festnahmen gegeben, so „Última Hora“.

Chaos auf Mallorca: Angst vor zweiter Corona-Welle

Angesichts dieser Entwicklung wächst die Angst vor einer zweiten Corona-Welle auf der Baleareninsel. „Natürlich habe ich Bammel. Die Deutschen leben einfach in einer anderen Welt“, sagte eine Anwohnerin der Playa de Palma.

Die Regionalregierung hatte am Donnerstag, im Anschluss an erste Party-Exzesse, eine Verschärfung der Maskenpflicht angekündigt, die am Montag in Kraft treten sollte. Das Dekret dazu sollte am Freitag kommen –passiert ist aber nichts. Ebenso wenig am Sonnabend.

Mallorca: Tourismus-Branche verhindert offenbar Verschärfung der Corona-Regeln

Medien berichten, dass die Tourismus-Branche Druck auf die Regierung ausübt. Viele Buchungen seien am Freitag, nach der Ankündigung schärferer Maßnahmen, in Deutschland und Großbritannien storniert worden. Die Regierung müsse ihre Maßnahme „überdenken“, forderte die Präsidentin des Hotelierverbandes FEHM, María Frontera. Die Branche sorgt für rund 35 Prozent des Einkommens der Region der Balearen.

Dennoch – der Frust auf Mallorca wächst. In vielen Online-Kommentaren zum Thema machen Bewohner der Insel ihrem Ärger über die Party-Touristen und das fehlende Durchgreifen der Regierung Luft. „Eine Schande“, schreibt ein „Última Hora“-Leser, ein anderer Nutzer meint, die Feiernden würden von „der Mafia der Tourismus-Lobby beschützt“. (skö/dpa)