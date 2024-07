Malle, Türkei, Kanaren: Pauschalreisen sind deutlich teurer – aber es gibt Ausnahmen

Preisschock für viele Urlauber: Pauschalreisen ins Ausland sind im ersten Halbjahr teurer geworden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden stiegen die Preise verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 war das sogar ein Anstieg um 19,0 Prozent, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Hohe Preisanstieg gab es zuletzt im Jahresvergleich in die Türkei (plus 7,6 Prozent), auf die Kanaren (plus 6,7 Prozent) und auf die Balearen (plus 6,3 Prozent). Günstiger als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres waren etwa Pauschalreisen nach Ägypten. Pauschalreisen im Inland verteuerten sich im ersten Halbjahr nur leicht um 1,1 Prozent.

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte auch die Preisentwicklung von Auslandsflügen. Nach deutlichen Steigerungen fielen die Preise im ersten Halbjahr im Jahresvergleich demnach um 3,1 Prozent.

Deutlich günstiger waren Flüge nach Mittelamerika (minus 15,8 Prozent), teurer waren sie hingegen nach Afrika (plus 4,1 Prozent) und ins europäische Ausland (plus 2,7 Prozent). Die Preise gelten jeweils für die Economy Class. (mp/dpa)